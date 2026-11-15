Трамп вынуждает прекратить равноправное партнерство: как лидер США возвращает мир к Холодной войне

Политолог-американистка Александра Филиппенко отметила в эфире 24 Канала, что американский лидер заставляет мир отказаться от восприятия государств как равноправных партнеров. По ее мнению, нынешняя стратегия Белого дома полностью основана на классическом политическом реализме прошлого века.

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Логика "холодной войны" и переговоры с диктаторами

Эксперт подчеркнула, что Дональд Трамп фактически отвергает устоявшиеся нормы международного сосуществования, которые долгое время защищали суверенитет небольших стран.

Дональд Трамп возвращает нас буквально к тому стенду, где написано все о Холодной войне и реализме. Он спокойно говорит: "Реализм, ваше международное право – это в учебниках по истории, а сейчас ситуация иная, и действует право сильного"– наголосила Олександра Филипенко.

По ее словам, для американского политика глобальная арена напоминает бильярдный стол, где государства выступают в роли сталкивающихся друг с другом шаров. В такой системе побеждает тот, кто способен нанести более мощный удар, поэтому небольшие страны вынуждены искать покровительства или присоединяться к более сильным игрокам. Именно этим расчетом объясняется его постоянная готовность вступать в контакт с такими автократами, как Владимир Путин или Ким Чен Ын.

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Роль Китая и манипуляции с помощью Украины

Политолог добавила, что отказ от международного права представляет собой глобальную катастрофу, ведь ранее оно гарантировало безопасность независимо от военного потенциала государства. В то же время в такой системе координат главным соперником Соединенных Штатов остается Китай, тогда как Россия рассматривается скорее как его сырьевой придаток.

Кроме того, эксперт обратила внимание на регулярные манипуляции Трампа в отношении военной поддержки Украины. Он любит заявлять, что администрация Барака Обамы передавала лишь одеяла, тогда как он сам предоставил противотанковые комплексы "Джавелин", приписывая себе ключевые заслуги и преуменьшая масштаб помощи команды Джо Байдена.

Ранее политолог Алексей Гарань также указывал на стремление лидера США договариваться с диктаторами, ведь тот убежден, что они относятся к нему с уважением.

Политолог-американист о политике США, которая влияет не только на Украину: видео