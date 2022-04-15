Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN 15 апреля. Он отметил, что россияне готовы применить химическое оружие, потому что жизнь украинцев для них ничего не означает.

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"Не только я, весь мир, все страны должны волноваться. Надо думать, не бояться, а быть готовым. Но это вопрос не только к Украине, но и ко всему миру", – сказал президент.

Что говорят в США

В Соединенных Штатах Америки чиновники предупреждают, что Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия, если его "загнать в угол". Директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс 14 апреля сказал, что в ведомстве "очень внимательно" наблюдают за этой возможностью. Бернс подчеркнул, что пока не видит никаких признаков того, что Россия готовится к такому шагу.

Из-за отчаяния Путина и российского руководства и неудач, которые у них в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, потенциального применения тактического ядерного оружия,

– сказал директор ЦРУ.

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