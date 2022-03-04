Напомним, минувшей ночью россияне атаковали из тяжелого оружия Запорожскую АЭС. Там был пожар, который оккупанты даже долго не позволяли тушить.

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Над Украиной необходимо закрыть небо

Украина всеми силами пытается добиться от НАТО и ООН, чтобы над нашим государством закрыли небо. Ведь это позволит не только успешнее противостоять российским войскам, но и обезопасить наши ядерные объекты.

Которые Россия уже цинично неоднократно атаковала.

Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной и провести операцию по поддержанию мира и безопасности. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!

– написал по этому поводу в твиттере Владимир Зеленский.

К сожалению, пока НАТО упирается. За что уже получило порцию сокрушительной критики от президента Украины.