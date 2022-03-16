Третья мировая действительно может быть неизбежной. Такое развитие событий реально, если Китай решит поддерживать Россию военной помощью, считает чиновник.

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Данилов: кто думает, что их это обойдет, живет в иллюзиях

"Мир должен осознавать, что это – начало Третьей мировой. Если кто-то считает, что их это минует, то они живут в иллюзиях и не понимают, что такое путинский рашизм, что такое современная Россия", – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.



Что еще секретарь СНБО говорил о Китае

Данилов отметил, что все китайские компании на Гонконгской биржи обвалились вслед за российскими. Если китайское руководство решит разделить судьбу с Россией, то это – их право, добавил он. Но предупредил, что в таком случае придется бороться со всем миром.

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