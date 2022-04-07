Всеукраинский Совет Церквей 6 апреля выступил с заявлением по поводу фактов геноцида Украинского народа, совершенного захватчиками в Киевской области.

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Месяц временной оккупации привел не только к масштабным разрушениям жилых кварталов, детских площадок, больниц и других соцзаведений, но и к зверскому уничтожению мирного населения.

Сотни, а возможно, даже тысячи невинных украинцев за несколько недель были замучены и убиты. Теперь каждое государство во всем мире не должно промолчать.

Каждое государство в мире должно признать геноцид Украинского народа во время российского вторжения в 2022 году и осудить идеологию "русского мира" как оправдывающую геноцид народов и уничтожение целых государств,

– отметили в ВСЦиРО.

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