Разработчик Евгений Эрик объединил три известные технологии и создал то, чего мир еще не видел. Обычные ламели оконных жалюзи изобретатель заменил на солнечные, и подсоединил эту систему к приложению в смарфоне.

По словам Эрика, все, что нужно для того, чтобы подключить жалюзи, это мобильный телефон и, собственно говоря, умный инвертор SOLARGAPS, который превращает энергию, полученную от жалюзи, и отправляет ее сразу в розетку.

"То есть, если у вас, например, в этот момент подключен кондиционер к этой же розетке, эта энергия вся идет на кондиционирование", – объяснил разработчик.

Сначала Эрик не планировал массовое производство. Его целью было только желание сделать свой дом энергоэффективным. Но изучение статистики по потреблению энергии сделало его планы масштабными.

"Я понял, что на сегодняшний момент города потребляют около 70% глобальной энергии. И 30% этой энергии расходуется на кондиционирование в глобальном мире. С этим нужно что-то делать. Все, что мы можем сделать, например, это поставить солнечные панели на крышу. Но в городах площадь крыш иногда в 10 или даже в 100 раз меньше, чем площадь фасада", – отметил он.

Напомним, видеопроект "Делаем украинское" компания "Метинвест" подготовила к своему 15-летию. Он рассказывает об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то особенное.