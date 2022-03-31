Он заявил, что уже 36 дней Украина и украинцы лицом к лицу против армии, которую назвали одной из сильнейших в мире, передает 24 канал.

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Россия готовилась против нас, против свободы десятки лет. Они накапливали смертельные ресурсы столько, сколько каждая европейская страна может потратить на жизнь. И сейчас эти российские ресурсы работают на полную. Как бы страшно это ни звучало, но люди уже начинают привыкать,

– заявил Зеленский.

По его словам, люди уже начинают адаптироваться и пропускать через себя все, что слышат о войне, к бомбежкам, в обновленным спискам погибших.

"Ежедневные сообщения о количестве уничтоженных домов, обстрелянных городов, общин уже не вызывают эмоций. Для многих других Война в Украине становится рутиной. К сожалению. Но это правда – рутиной. Но не для тех, чья жизнь под угрозой ежеминутно. Например, жители нашего города Мариуполь, которые уже более трех недель в полной блокаде. Без всего: еды, воды, лекарств связи и электроэнергии". – рассказал президент

Он добавил, что Россияне, как нацисты депортируют украинцев на свою территорию, поэтому родители теряют связь с детьми и пока неизвестно, когда их можно будет вернуть.

Важно – Если РФ не остановить сейчас, другие могут начать аналогичную войну – Зеленский: