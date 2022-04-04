Украина уже больше месяца отважно борется с российскими оккупантами. Враг готов совершать ужасные преступления, но его поражение неизбежно .

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Мир, победа, переговоры

Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, на территории нашего государства будет точно мир. Мы стремимся к миру и достойны его, наш народ и ВСУ ярко это продемонстрировали всему миру.

Мир не может быть без победы. Боевые шаги наша армия делает ежедневно, но мы не хотим потерять миллионы людей, поэтому должен быть тот или иной диалог,

– сказал глава государства.