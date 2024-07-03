Андрей Ермак ответил на вопрос о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро завершить войну в Украине. Он отметил, что Украина готова только к справедливому окончанию войны.

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Украина не пойдет на компромисс

Визит Ермака состоялся перед саммитом НАТО, который пройдет на следующей неделе в столице США, Главной темой на нем, как ожидается, будет Украина.

Мы не готовы идти на компромисс ради очень важных вещей и ценностей. Независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета,

– сказал Ермак.

Его также спросили, как он оценивает возможность того, что Трамп сможет остановить войну. Глава Офиса президента ответил, что "честный ответ – я не знаю. Посмотрим".

Ермак также добавил, что Украина будет сотрудничать с новой администрацией США по оказанию поддержки. Он добавил, что Украина получила поддержку двух партий в Вашингтоне, а опросы показали, что большинство американцев все еще поддерживают Украину после двух лет войны.