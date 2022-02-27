Нам активно продолжают снабжать оружие и боеприпасы. Международные партнеры оказывают и другую помощь – финансовую и гуманитарную.
Обратите внимание Мая Санду передала продукты для украинцев, стоящих на границе с Молдовой
Как помогает мир
Наше государство получает:
- тысячи единиц противотанкового оружия;
- сотни – противовоздушных ракет;
- тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасы.
Чтобы помочь украинским Вооруженным силам, союзники оказывают гуманитарную и финансовую помощь на миллионы евро.
Отправили Украине оружие или в процессе сделать это такие государства – Бельгия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки.
Гуманитарную помощь предлагают Албания, Болгария, Хорватия, Дания, Венгрия, Исландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Соединенное Королевство и США.
Украинских беженцев уже приняли Хорватия, Польша и Румыния. Италия оказывает финансовую помощь украинскому правительству, а Турция углубила свои оборонные связи с Украиной.
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