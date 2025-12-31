Не раньше конца 2026 года: политолог назвал предпосылки для реального мира в Украине
- Политолог Владимир Фесенко считает, что в 2026 году есть больше шансов для завершения войны, главным фактором станет истощение ресурсов обеих сторон.
- Ухудшение финансового положения России и снижение цен на нефть могут заставить Кремль выбирать между реальными переговорами и мобилизацией.
Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война может завершиться в 2026 году, ведь в противном случае в России будут вынуждены объявить мобилизацию, чего очень не хочет Владимир Путин. Это действительно может произойти, но не в начале нового года.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что сейчас стоит обращать внимание на внутреннее положение России. Ухудшение ситуации в двух направлениях внутри страны-агрессора действительно сможет создать предпосылки для мира.
Смотрите также ВСУ имеют несколько продвижений на фронте: обновленные карты ISW за 30 декабря
Каковы предпосылки для реального мира в Украине?
По мнению политолога, в 2026 году действительно будет больше шансов для завершения войны, но не гарантий. Если боевые действия продолжатся, именно Украине нужно будет заняться темой расширения мобилизации. Главный фактор влияния на обе стороны – это истощение ресурсов. Наша страна не сможет стабилизировать фронт без достаточного количества военнослужащих.
В то же время стране-агрессору не нужна мобилизация – этом году оккупанты перевыполнили план по контрактам. Вероятно, что первые полгода в 2026 году россияне продолжат такую тенденцию и смогут и в дальнейшем покрывать потери контрактниками.
Однако если финансовое положение России будет ухудшаться, а цена на нефть будет падать, то тогда возникнет проблема. Именно это может быть предпосылками для мира, ведь Россия окажется перед выбором – или реальные мирные переговоры, или мобилизация. Поэтому фактор, о котором говорил Зеленский, может быть актуальным, но не сразу,
– подчеркнул он.
Фесенко отметил, что важным остается также давление на Кремль, в частности, со стороны партнеров Украины. Однако пока от США таких шагов не видно. Поэтому первые полгода в новом году будут сложными. Существуют прогнозы, что "окно возможностей" для мирного соглашения откроется весной, но при условии, если бы сейчас Россия демонстрировала готовность к компромиссам. Однако этого мы пока не видим.
С каких шагов к миру начнется 2026 год?
- Зеленский заявил, что 3 января в Украине состоится встреча с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих. 6 января состоится встреча на уровне лидеров во Франции.
- Кроме того, президент сообщил, что в начале нового года есть возможность совместной встречи лидеров Европы, США и Украины. Он также готов к любому формату встречи с россиянами.
- Также он рассказал, что в январе будут готовы к подписанию определенные документы по миру в Украине. Один из них – план, который Украина предлагает для обсуждения.