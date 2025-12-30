Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит о мирных переговорах?
Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о договоренности с советниками по национальной безопасности стран Коалиции желающих о встрече уже в ближайшее время. Она запланирована на 3 января в Украине.
Вскоре после этого состоится встреча на уровне лидеров во Франции, она состоится 6 января.
Зеленский объяснил, что 30 декабря команды Украины и США общались. Украинский лидер обсудил с Рустемом Умеровым дальнейшие шаги и акценты в переговорах.
Какие последние новости о переговорах?
Напомним, в России 29 декабря заявили об атаке "украинских дронов" на резиденцию Путина. В связи с этим оккупанты сообщили, что собираются пересмотреть свою переговорную позицию.
К слову, политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Путин считает, что текущие тактические успехи могут позволить ему получить более выгодные условия завершения войны, и поэтому Россия поднимает ставки в переговорах. По словам политолога, если через несколько месяцев Россия не продвинется на фронте и потеряет еще 200 – 300 тысяч погибших, ситуация кардинально изменится.