Про це пише 24 Канал із посиланням на українського лідера Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про мирні переговори?

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Вона запланована на 3 січня в Україні.

Незабаром після цього відбудеться зустріч на рівні лідерів у Франції, вона відбудеться 6 січня.

Зеленський пояснив, що 30 грудня команди України та США спілкувалися. Український лідер обговорив з Рустемом Умєровим подальші кроки та акценти в перемовинах.

Які останні новини про перемовини?