Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Путін поспішає реалізувати свої плани негайно, піднімаючи ставки в переговорах, оскільки усвідомлює, що через декілька місяців ситуація може радикально змінитися не на його користь.

Що стоїть за поспіхом Путіна в переговорах із Трампом?

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Трамп і Путін нібито погодилися, що припинення вогню під час референдуму лише затягне війну. Сам Трамп підтвердив, що Путін не збирається припиняти вогонь, і висловив розуміння цієї позиції.

Путін вважає, що має зараз певні успіхи на фронті й може конвертувати їх у вигідніші умови завершення війни, тому Росія підіймає ставки в переговорах.

Важливо! Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Росія має серйозні труднощі з поповненням особового складу й зазнає втрат, які перевищують її мобілізаційні можливості.

Путін не публічно тисне на Трампа, вимагаючи негайного вирішення, тому Росія відмовляється від референдуму під приводом, що Україна підготується. Але якщо через декілька місяців Росія не просунеться на фронті й втратить ще 200 – 300 тисяч загиблих, ситуація кардинально зміниться.

Зараз під Куп’янськом йде винищення російської армії, яка в паніці не знає, що робити. Путін перекидає сили на Запоріжжя, намагаючись посилити тиск. Тому він поспішає і підіймає ставки зараз – вважає, що може зірвати джекпот,

– пояснив Рейтерович.

Що ще відомо про проблеми росіян на фронті?