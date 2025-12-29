Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу пояснив, які дії українських сил зламали задум Кремля на цьому напрямку. Він також розповів, як одна з операцій змусила ворога перекидати резерви і коригувати плани.

Завдяки чому Покровськ так довго тримається, попри тиск Росії?

Сирський пояснив, що саме затяжні бої за Покровськ і Мирноград змушують Кремль наполягати на варіанті "віддати без боїв". За його словами, ворог уже тривалий час намагається продавити Покровсько – Мирноградську агломерацію, але не може отримати там швидкого результату.

Він уже 17 місяців буксує на одному місці. 17 місяців російська армія штурмує Покровськ і Мирноград, населені пункти агломерації,

– сказав Сирський.

Головнокомандувач пов'язав стійкість оборони з підготовленими рубежами на цьому відтинку. Він наголосив, що масштаби інженерного облаштування позицій стали одним із ключових чинників, чому ворогу не вдалося "продавити" район швидко.

Тут виконали величезний обсяг фортифікаційних робіт. Не пам'ятаю, щоб такий укріплений район тримався так довго,

– зазначив Сирський.

Він згадав, як у публічному просторі не раз називали конкретні дати "падіння" Покровська, але їх щоразу переносили. За його словами, згодом з'являлися й карти з нібито "мішком" навколо Покровська та Мирнограда, однак розвиток подій цього не підтвердив.

Як ЗСУ зупинили наступ Росії на північ від Мирнограда?

Одним із переломних епізодів на цій ділянці Сирський назвав бої в районі Добропілля. Там Росія намагалася розвинути наступ на північ від Мирнограда і закріпити успіх штурмами. Українські підрозділи відповіли контрнаступальними діями і почали "різати" угруповання ворога на частини.

Добропільська операція фактично відсікла наступ противника на північ від Мирнограда. Діями нашого контрнаступального угруповання їхні групи були оточені й знищені,

– розповів Сирський.

Після цього, за словами головнокомандувача, Україна змогла не лише зупинити тиск, а й повернути контроль над низкою сіл. Він наголосив, що ці бої стали для ворога дуже дорогими і змусили його переглядати подальші кроки. Саме тоді українські сили отримали простір для переходу до наступної фази контрнаступальних дій.

У тих боях нам вдалося зачистити й звільнити 9 населених пунктів і понад 430 квадратних кілометрів території. Ворог втратив понад 13 тисяч особового складу,

– заявив Сирський.

Після цього Росія була змушена перекидати підкріплення на цей напрямок. Це збило темп ворога і зірвало підготовку частини сил до наступу на інших ділянках фронту. Українські підрозділи використали цю паузу, щоб розгорнути наступні контрдії.

ЗСУ розгромили ворога на захід від Покровська

Після боїв під Добропіллям Росія спробувала розгорнути наступ уже на іншій ділянці біля Покровська. Метою було прорвати оборону на відтинку Удачне – Котлине і вийти на Гришине, щоб розширити тиск на агломерацію. Українські підрозділи відповіли контрдіями й зупинили цей задум на підступах.

Тоді противник розгорнув наступ, головна мета була прорвати оборону на цій ділянці. Діями наших десантно-штурмових і штурмових військ противник у цьому районі був розгромлений, ми звільнили порядка 74 квадратних кілометрів території,

– сказав Сирський.

Паралельно бої тривали й безпосередньо в районі Покровська, де українські штурмові підрозділи отримали підсилення. За словами головнокомандувача, дії на цьому напрямку змусили ворога змінювати рішення "на ходу". Зокрема, Росія перекидала резерви, щоб не допустити подальшого просування українських сил і ризику оточення своїх підрозділів.

У самому Покровську діями 425-го штурмового полку нам вдалося зайняти північну частину міста – близько 16 квадратних кілометрів території. Противник вимушений був перекинути 76-ту дивізію із Запорізького напрямку,

– розповів Сирський.

Ці перекидання, за його логікою, били по загальному плану ворога, бо знімали сили з інших ділянок. Водночас українські підрозділи отримували вікно, щоб продовжувати контрдії і тримати ініціативу там, де Росія намагалася "дотиснути" фронт. Ключовим було не дати противнику закріпитися на нових рубежах і розширити наступ.

