Начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко пояснив 24 Каналу, що росіяни перейшли на механізовані штурми з використанням техніки, однак українські підрозділи ефективно знищують ворожу техніку за кілометри до переднього краю.

Що насправді відбувається на найгарячіших ділянках фронту?

На найгарячіших ділянках фронту ситуація залишається напруженою.

Зверніть увагу! У Росії зростає тиск на вище військове керівництво. Причетні до воєнних злочинів російські воєначальники змушені жити в постійному страху цілеспрямованих дій української розвідки.

Проте противник активніше використовує бронетехніку, квадроцикли та електробайки для безшумного проникнення через передній край.

Зараз противник робить ставку на механізовані штурми, але без успіху. На Покровському напрямку завдяки взаємодії підрозділів усі спроби ворога знешкоджують ще на рубежах висування.

Що стосується їхніх перемог у медіа – окупантам достатньо зайти в перші будинки населеного пункту, вивісити прапор і заявити про захоплення. Вірити цьому безглуздо. Ми бачили випадки, коли ворог підходив до перших хат, робив фото з прапорами, а потім ці групи знищувалися нашими БПЛА,

– пояснив Гриценко.

