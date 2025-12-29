Про це пише 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Що відомо про розстріл українських військових у Шаховому?

У Покровському районі, в селі Шахове, російські окупанти взяли в полон двох військових ЗСУ. 27 грудня захисники виконували завдання на одній з позицій, коли до них підійшли окупанти. Вороги змусили українців роздягнутися й при цьому цілилися в них з вогнепальної зброї. Коли українські військові виконали це, окупанти розстріляли беззбройних чоловіків.

З ними був і третій воїн, який вже був убитий раніше. Вони з нього також зняли одяг і забрали його собі.



Російські окупанти розстріляли двох беззбройних воїнів ЗСУ / Фото Донецької обласної прокуратури

Прокурори наголошують, що окупанти вчинили умисне вбивство, чим грубо порушили Женевські конвенції. Щодо цього тяжкого міжнародного злочину було відкрито кримінальне провадження. Проводяться розшукові дії та встановлюються особи, які вчинили вбивство.

