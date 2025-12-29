Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в эксклюзивном интервью 24 каналу объяснил, какие действия украинских сил сломали замысел Кремля на этом направлении. Он также рассказал, как одна из операций заставила врага перебрасывать резервы и корректировать планы.

Благодаря чему Покровск так долго держится, несмотря на давление России?

Сирский объяснил, что именно затяжные бои за Покровск и Мирноград заставляют Кремль настаивать на варианте "отдать без боев". По его словам, враг уже длительное время пытается продавить Покровско – Мирноградскую агломерацию, но не может получить там быстрого результата.

Он уже 17 месяцев буксует на одном месте. 17 месяцев российская армия штурмует Покровск и Мирноград, населенные пункты агломерации,

– сказал Сырский.

Главнокомандующий связал устойчивость обороны с подготовленными рубежами на этом отрезке. Он отметил, что масштабы инженерного обустройства позиций стали одним из ключевых факторов, почему врагу не удалось "продавить" район быстро.

Здесь выполнили огромный объем фортификационных работ. Не помню, чтобы такой укрепленный район держался так долго,

– отметил Сырский.

Он вспомнил, как в публичном пространстве не раз называли конкретные даты "падения" Покровска, но их каждый раз переносили. По его словам, впоследствии появлялись и карты с якобы "мешком" вокруг Покровска и Мирнограда, однако развитие событий этого не подтвердило.

Как ВСУ остановили наступление России к северу от Мирнограда?

Одним из переломных эпизодов на этом участке Сырский назвал бои в районе Доброполья. Там Россия пыталась развить наступление к северу от Мирнограда и закрепить успех штурмами. Украинские подразделения ответили контрнаступательными действиями и начали "резать" группировку врага на части.

Добропольская операция фактически отсекла наступление противника к северу от Мирнограда. Действиями нашей контрнаступательной группировки их группы были окружены и уничтожены,

– рассказал Сырский.

После этого, по словам главнокомандующего, Украина смогла не только остановить давление, но и вернуть контроль над рядом сел. Он отметил, что эти бои стали для врага очень дорогими и заставили его пересматривать дальнейшие шаги. Именно тогда украинские силы получили пространство для перехода к следующей фазе контрнаступательных действий.

В тех боях нам удалось зачистить и освободить 9 населенных пунктов и более 430 квадратных километров территории. Враг потерял более 13 тысяч личного состава,

– заявил Сырский.

После этого Россия была вынуждена перебрасывать подкрепления на это направление. Это сбило темп врага и сорвало подготовку части сил к наступлению на других участках фронта. Украинские подразделения использовали эту паузу, чтобы развернуть следующие контрдействия.

ВСУ разгромили врага к западу от Покровска

После боев под Добропольем Россия попыталась развернуть наступление уже на другом участке возле Покровска. Целью было прорвать оборону на отрезке Удачное – Котлино и выйти на Гришино, чтобы расширить давление на агломерацию. Украинские подразделения ответили контрдействиями и остановили этот замысел на подступах.

Тогда противник развернул наступление, главная цель была прорвать оборону на этом участке. Действиями наших десантно-штурмовых и штурмовых войск противник в этом районе был разгромлен, мы освободили порядка 74 квадратных километров территории,

– сказал Сырский.

Параллельно бои продолжались и непосредственно в районе Покровска, где украинские штурмовые подразделения получили усиление. По словам главнокомандующего, действия на этом направлении заставили врага менять решение "на ходу". В частности, Россия перебрасывала резервы, чтобы не допустить дальнейшего продвижения украинских сил и риска окружения своих подразделений.

В самом Покровске действиями 425-го штурмового полка нам удалось занять северную часть города – около 16 квадратных километров территории. Противник вынужден был перебросить 76-ю дивизию из Запорожского направления,

– рассказал Сырский.

Эти переброски, по его логике, били по общему плану врага, потому что снимали силы с других участков. В то же время украинские подразделения получали окно, чтобы продолжать контрдействия и держать инициативу там, где Россия пыталась "дожать" фронт. Ключевым было не дать противнику закрепиться на новых рубежах и расширить наступление.

