Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Путин спешит реализовать свои планы немедленно, поднимая ставки в переговорах, поскольку осознает, что через несколько месяцев ситуация может радикально измениться не в его пользу.

Что стоит за спешкой Путина в переговорах с Трампом?

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп и Путин якобы согласились, что прекращение огня во время референдума только затянет войну. Сам Трамп подтвердил, что Путин не собирается прекращать огонь, и выразил понимание этой позиции.

Путин считает, что имеет сейчас определенные успехи на фронте и может конвертировать их в более выгодные условия завершения войны, поэтому Россия поднимает ставки в переговорах.

Важно! Главнокомандующий ВСУ Сырский сообщил, что Россия имеет серьезные трудности с пополнением личного состава и несет потери, которые превышают ее мобилизационные возможности.

Путин не публично давит на Трампа, требуя немедленного решения, поэтому Россия отказывается от референдума под предлогом, что Украина подготовится. Но если через несколько месяцев Россия не продвинется на фронте и потеряет еще 200 – 300 тысяч погибших, ситуация кардинально изменится.

Сейчас возле Купянска идет истребление российской армии, которая в панике не знает, что делать. Путин перебрасывает силы на Запорожье, пытаясь усилить давление. Поэтому он спешит и поднимает ставки сейчас – считает, что может сорвать джекпот,

– объяснил Рейтерович.

Что еще известно о проблемах россиян на фронте?