Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець, зауваживши, що заяви ворога про захоплення Гуляйполя та Мирнограду не відповідають дійсності. Там йдуть складні бої, але ворог не захопив ці два міста.

За словами Березовця, Путін зробив низку демонстративних заяв про "успіхи на фронті". Очевидно, що так він намагається вплинути на позицію Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Диктатор хоче показати, що Росія буцімто і так перемагає.

При цьому Росія зазнала вже колосальних втрат з початку повномасштабної війни. А сам Путін ставив дедлайни щодо захоплення Донбасу ще до літа 2022 року. З того часу терміни все зсуваються.

Путін хотів захопити Донецьку область ще до 1 липня 2022 року. З того часу минуло 2,5 роки. А задача досі невиконана,

– сказав Березовець.

