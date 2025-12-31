Не раніше кінця 2026 року: політолог назвав передумови для реального миру в Україні

Володимир Зеленський заявив, що російсько-українська війна може завершитись у 2026 році, адже в іншому випадку в Росії будуть змушені оголосити мобілізацію, чого дуже не хоче Володимир Путін. Це справді може відбутись, але не на початку нового року.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що наразі варто звертати увагу на внутрішнє становище Росії. Погіршення ситуації у двох напрямках всередині країни-агресорки справді зможе створити передумови для миру.

Дивіться також ЗСУ мають кілька просувань на фронті: оновлені карти ISW за 30 грудня

Якими є передумови для реального миру в Україні?

На думку політолога, у 2026 році справді буде більше шансів для завершення війни, але не гарантій. Якщо бойові дії продовжаться, саме Україні потрібно буде зайнятись темою розширення мобілізації. Головний чинник впливу на обидві сторони – це виснаження ресурсів. Наша країна не зможе стабілізувати фронт без достатньої кількості військовослужбовців.

Водночас країні-агресорці не потрібна мобілізація – цього року окупанти перевиконали план щодо контрактів. Ймовірно, що перші пів року у 2026 році росіяни продовжать таку тенденцію і зможуть й надалі покривати втрати контрактниками.

Однак якщо фінансове становище Росії буде погіршуватись, а ціна на нафту буде падати, то тоді виникне проблема. Саме це може бути передумовами для миру, адже Росія постане перед вибором – або реальні мирні переговори, або мобілізація. Тому чинник, про який говорив Зеленський, може бути актуальним, але не відразу,

– наголосив він.

Фесенко зауважив, що важливим залишається також тиск на Кремль, зокрема, з боку партнерів України. Однак поки що від США таких кроків не видно. Тому перші пів року у новому році будуть складними. Існують прогнози, що "вікно можливостей" для мирної угоди відкриється навесні, але за умови, якби зараз Росія демонструвала готовність до компромісів. Однак цього ми поки не бачимо.

З яких кроків до миру розпочнеться 2026 рік?