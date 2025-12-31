Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що наразі варто звертати увагу на внутрішнє становище Росії. Погіршення ситуації у двох напрямках всередині країни-агресорки справді зможе створити передумови для миру.

Якими є передумови для реального миру в Україні?

На думку політолога, у 2026 році справді буде більше шансів для завершення війни, але не гарантій. Якщо бойові дії продовжаться, саме Україні потрібно буде зайнятись темою розширення мобілізації. Головний чинник впливу на обидві сторони – це виснаження ресурсів. Наша країна не зможе стабілізувати фронт без достатньої кількості військовослужбовців.

Водночас країні-агресорці не потрібна мобілізація – цього року окупанти перевиконали план щодо контрактів. Ймовірно, що перші пів року у 2026 році росіяни продовжать таку тенденцію і зможуть й надалі покривати втрати контрактниками.

Однак якщо фінансове становище Росії буде погіршуватись, а ціна на нафту буде падати, то тоді виникне проблема. Саме це може бути передумовами для миру, адже Росія постане перед вибором – або реальні мирні переговори, або мобілізація. Тому чинник, про який говорив Зеленський, може бути актуальним, але не відразу,

– наголосив він.

Фесенко зауважив, що важливим залишається також тиск на Кремль, зокрема, з боку партнерів України. Однак поки що від США таких кроків не видно. Тому перші пів року у новому році будуть складними. Існують прогнози, що "вікно можливостей" для мирної угоди відкриється навесні, але за умови, якби зараз Росія демонструвала готовність до компромісів. Однак цього ми поки не бачимо.

З яких кроків до миру розпочнеться 2026 рік?