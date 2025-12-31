Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что сейчас стоит обращать внимание на внутреннее положение России. Ухудшение ситуации в двух направлениях внутри страны-агрессора действительно сможет создать предпосылки для мира.

Каковы предпосылки для реального мира в Украине?

По мнению политолога, в 2026 году действительно будет больше шансов для завершения войны, но не гарантий. Если боевые действия продолжатся, именно Украине нужно будет заняться темой расширения мобилизации. Главный фактор влияния на обе стороны – это истощение ресурсов. Наша страна не сможет стабилизировать фронт без достаточного количества военнослужащих.

В то же время стране-агрессору не нужна мобилизация – этом году оккупанты перевыполнили план по контрактам. Вероятно, что первые полгода в 2026 году россияне продолжат такую тенденцию и смогут и в дальнейшем покрывать потери контрактниками.

Однако если финансовое положение России будет ухудшаться, а цена на нефть будет падать, то тогда возникнет проблема. Именно это может быть предпосылками для мира, ведь Россия окажется перед выбором – или реальные мирные переговоры, или мобилизация. Поэтому фактор, о котором говорил Зеленский, может быть актуальным, но не сразу,

– подчеркнул он.

Фесенко отметил, что важным остается также давление на Кремль, в частности, со стороны партнеров Украины. Однако пока от США таких шагов не видно. Поэтому первые полгода в новом году будут сложными. Существуют прогнозы, что "окно возможностей" для мирного соглашения откроется весной, но при условии, если бы сейчас Россия демонстрировала готовность к компромиссам. Однако этого мы пока не видим.

С каких шагов к миру начнется 2026 год?