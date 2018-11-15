"Мир возможностей": как стать успешным в Украине

Украинцы подарили миру изобретения, без которых невозможно представить наше настоящее; предложили идеи и решения, которые опередили свое время; достигли высот, которые не под силу покорить другим. Впрочем, разглядеть перспективы, которые открывает Украина, и поверить в ее потенциал сегодня многим мешает недостаток уверенности в себе и вездесущее ощущение "измены".

А те украинцы, которые продолжают удивлять своими достижениями и новаторским мировоззрением, часто действуют не благодаря, а вопреки обстоятельствам.

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"Сегодня украинцы слишком много внимания обращают на негатив, не замечая того, что наша страна – это настоящий клондайк, чтобы начать делать что-то, быть успешным", – убежден Иван Филиппов из Департамента коммерции и маркетинга МХП.



В Украине успешным быть возможно!

Люди, которые не боятся начать свой бизнес; не сомневаются перед тем, чтобы сменить работу или переехать в другой город; имеют смелые идеи и готовы действовать нестандартно – для таких открыт "Мир возможностей". Масштабную коммуникацию именно с таким выразительным названием начал агрохолдинг МХП. Цель кампании – объединить способных и инициативных людей и максимально интегрировать их в проекты холдинга.

Наша главная ценность, наше сокровище – это люди. В современном мире особенно четко это видно. Основная наша задача – чтобы украинцы почувствовали, что мы не страна третьего мира, оставались с нами и росли вместе с нами, выходя на новые рынки, на новый уровень взаимодействия с миром. Сотрудничество, энергичность и желание изменить что-то к лучшему – это то, что мы ставим за основу,

– подчеркнул Филиппов.

Открыть мир возможностей МХП помогает, в частности, через учебные проекты: предлагает стажировки для студентов и выпускников "вузов", организует бизнес-акселераторы и онлайн-курсы для стартаперов.

"Ничего не произойдет, если вы будете только думать о том, что нужно сделать, какие у вас идеи в голове. Для того, чтобы вы поняли, что ваша идея может заработать, нужно получить обратную связь. Нужно приходить туда, где об этом говорят, и вас услышат. Вы можете обратиться в наш МХП-акселератор или иные проекты, связанные со стартапами, и посетить наши учебные блоки внутри холдинга для того, чтобы мы послушали вас. Возможно, чем-то поможем, подскажем, как действовать дальше", – сказал Иван Филиппов.



Свои идеи надо озвучивать

Залог успеха и один из лозунгов кампании – не бояться действовать.

Тяжелый труд и постоянная борьба со страхом! Мы ожидаем, что к нам придут энергичные люди, которые хотят менять все вокруг себя. Менять к лучшему, менять вместе с нами, и делать это максимально эффективно. Нам эти люди нужны, как и всей Украине,

– добавил он.