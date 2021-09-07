Эту подводную лодку разработали в Южной Корее. Она оснащена шестью вертикальными ракетами-носителями.
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Уже после очередного раунда испытаний, примут решение о производстве БРПЛ. Дальность полета ракет – около 500 километров. Кодовое название ракеты Hyunmoo 4-4.
Какие еще страны обладают баллистическими ракетами подводного запуска:
- США,
- Россия,
- Великобритания,
- Франция,
- Индия,
- Китай,
- КНДР.
Главная задача Южной Кореи – сдерживать КНДР
В отличие от обычных ракет наземного базирования, ракеты подводного запуска труднее обнаружить. Главная задача разработки Южной Кореи – сдерживание своего северного соседа.
Между тем В КНДР готовятся провести ночной военный парад, – СМИ
Ведь именно КНДР продемонстрировала недавно несколько типов БРПЛ, а также там работают над разработкой новой подводной лодки.