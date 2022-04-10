Следовательно, в марте мировые цены на продовольствие выросли почти на 12,6%. Это новый рекордный уровень, отмечают в ООН. И связан этот скачок цен с войной России против Украины.

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Прыжок цен на продукты в очередной раз побил рекорд

Так, индекс цен на продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) в прошлом месяце составил в среднем 159,3 пункта. В феврале он составил 141,4 пункта.

Причина здесь проста и логична. Украина и Россия – крупные экспортеры пшеницы, кукурузы, ячменя и растительного масла. Транспортировали все это они через Черное море, заблокированное вот уже фактически шесть месяцев.

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В последнее время цены на базовые продукты, такие как пшеница и растительные масла резко возрастают, что создает чрезвычайные затраты для мировых потребителей, особенно для самых бедных,

– заявил генеральный директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунью.

Особенно выросли цены на зерно и растительное масло

Так, индекс цен на зерновые вырос в марте на 17%.

А вот индекс цен на растительное масло – на 23%.

В обоих случаях говорится о рекордном подорожании. В ФАО добавили, что в прошлом месяце также резко выросли цены на сахар и молочные продукты.

Отметим, что на Украину и Россию приходится практически треть мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы, а также почти 80% подсолнечного масла. И невозможность экспорта этих базовых продуктов крайне негативно повлияла на рост цен по всему миру.