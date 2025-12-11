Соединенные Штаты Америки давят на Украину о необходимости идти на мир для завершения войны. Однако это зависит не только от Киева, но и от Москвы. Позиция Владимира Путина по этому поводу удивляет.

Профессор американистики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что достичь завершения войны в Украине на самом деле легко. Для этого нужно только, чтобы Россия прекратила ежедневные атаки по украинским городам.

Смотрите также Представители США, Украины и ЕС встретятся, чтобы обсудить мирный план Трампа: СМИ назвали дату

Что нужно для завершения войны?

Скотт Лукас считает, если Кремль прекратит атаку украинские территории, то можно будет говорить о различных гарантиях безопасности как для Украины, так и для России.

Все просто. Европейцы предлагали это, но возникает другой вопрос. Кто же не соглашается на прекращение огня? Американцы, украинцы, европейцы? Нет,

– отметил он.

По словам профессора американистики, единственный человек, который тормозит простой способ прекратить войну – это Путин. Все действия России указывают на то, что он не готов остановить атаки по территории Украины.

Если бы Москва действительно хотела завершить войну, то предложила бы США прекращение огня. Однако этого не произошло.

Прокремлевские активисты по всему миру говорят, что это война НАТО, мол, это НАТО и Украина напали на Россию. Но это не так – Россия напала на Украину,

– сказал Скотт Лукас.

Он подытожил, что только Кремль мешает завершению российско-украинской войны и именно с этого необходимо начинать любые разговоры о мире.

Какова сейчас позиция Путина в отношении Украины?