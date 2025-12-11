Все просто, – експерт із США спрогнозував, коли Путін погодиться зупинити війну
- Скотт Лукас заявив, що завершення війни можливе, якщо Росія припинить атаки на українські міста.
- Лукас зазначив, що лише Путін перешкоджає завершенню війни, оскільки Росія не запропонувала припинення вогню.
Сполучені Штати Америки тиснуть на Україну щодо необхідності йти на мир для завершення війни. Однак це залежить не лише від Києва, але й від Москви. Позиція Володимира Путіна щодо цього дивує.
Професор американістики Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що досягти завершення війни в Україні насправді легко. Для цього потрібно лише, аби Росія припинила щоденні атаки по українських містах.
Що потрібно для завершення війни?
Скотт Лукас вважає, якщо Кремль припинить атаку українські території, то можна буде говорити про різноманітні гарантії безпеки як для України, так і для Росії.
Все просто. Європейці пропонували це, але виникає інше питання. Хто ж не погоджується на припинення вогню? Американці, українці, європейці? Ні,
– зауважив він.
За словами професора американістики, єдина людина, яка гальмує простий спосіб припинити війну – це Путін. Всі дії Росії вказують на те, що він не готовий зупинити атаки по території України.
Якби Москва дійсно хотіла завершити війну, то запропонувала б США припинення вогню. Однак цього не відбулось.
Прокремлівські активісти по всьому світу говорять, що це війна НАТО, мовляв, це НАТО та Україна напали на Росію. Але це не так – Росія напала на Україну,
– сказав Скотт Лукас.
Він підсумував, що лише Кремль заважає завершенню російсько-української війни й саме з цього необхідно розпочинати будь-які розмови про мир.
Яка зараз позиція Путіна щодо України?
Військове командування України вважає, що Путін використовує дискусії про ймовірне завершення війни як спосіб досягти своїх військових цілей. Крім цього, відчуваючи свою силу, Кремль може спробувати напасти їх на інші держави.
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну. Він стверджує, що начебто окуповані українські території завжди належали Росії.
Росія хоче отримати Донбас без зайвих зусиль. Кремль намагається тиснути на Україну та її партнерів, стверджуючи, що ще має достатньо сил для ведення війни. Це, ймовірно, спроба переконати всіх, що краще піти на мир і віддати частину територій, щоб не воювати далі й не втратити ще більше.