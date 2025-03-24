Россия видит экономические и геополитические выгоды в том, чтобы поддерживать стремление президента США Дональда Трампа к прекращению огня в Украине, однако это не означает, что изменились военные цели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Кремль может замедлять переговоры

Трамп говорил, что он сосредоточен на том, чтобы остановить "марш смерти" в Украине в кратчайшие сроки. Однако для Владимира Путина переговоры о прекращении огня с Трампом являются средством достижения гораздо более широких целей.

Переговоры сторон с делегацией США должны продолжиться 24 марта. Они будут касаться технических деталей частичного прекращения огня для прекращения атак на энергетические объекты и корабли в Черном море. Путин ранее четко дал понять, что сначала он будет добиваться широкого спектра уступок.

Кремль, вероятно, полон решимости извлечь как можно больше выгод из желания Трампа заключить мирное соглашение. Москва считает, что улучшение отношений с Вашингтоном является экономическим и геополитическим благом. Он убежден, что его можно достичь даже без прекращения обстрелов Украины.

Чего хочет Путин

Интервью с высокопоставленными российскими деятелями показали, что на самом деле Россия рассматривает переговоры по Украине и связей между США и Россией как переговоры отдельных направлений. Путин не отказался от своих военных целей, однако подыгрывает Трампу, чтобы наладить контакт.

Заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Вячеслав Никонов заявил, что Трамп и Путин разрабатывают "двустороннюю повестку дня", которая "не связана с Украиной".

В Москве, вероятно, считают, что взаимодействие с Трампом может открыть экономические выгоды, такие базовые, как запчасти для российских самолетов Boeing, и геополитические выгоды. Например, сокращение присутствия НАТО в Европе. Остается непонятным, будет ли Трамп использовать эти надежды как рычаг, чтобы получить более выгодную сделку для Украины.