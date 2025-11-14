Российская тряпка провисела не более суток: Силы обороны убрали триколор в Мирнограде
- Российский флаг, установленный на шахте в Мирнограде, продержался менее суток благодаря усилиям украинских защитников.
- Ситуация в городе остается напряженной.
В Донецкой области продолжаются ожесточенные боевые действия, враг пытается захватить стратегически важные населенные пункты. В частности 13 ноября российские захватчики применили тактику "флагштоков", установив свой флаг на территории шахты "Мирноградуголь" на юго-восточной окраине Мирнограда.
Однако вражеский флаг продержался там менее суток. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.
Какова ситуация в Мирнограде?
Целью установления российского флага в населенном пункте было создание психологического давления на защитников Покровской агломерации и имитация контроля над городом.
Впрочем, реально закрепиться там оккупанты не смогли.
Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили триколор FPV-дроном. Кроме того, удалось ликвидировать и двух российских пехотинцев, которые его вывешивали.
Смотрите кадры сбивания российского флага дроном / Видео ДШВ
Как сообщили в ДШВ, ситуация в Мирнограде остается напряженной. Россияне время от времени просачиваются в город микрогруппами по 1 – 2 человека, но украинские войска проводят слаженные поисково-ударные операции и уничтожают захватчиков. Оборона Мирнограда продолжается.
К слову, Покровско-Мирноградская агломерация, играет важную роль в обороне, поэтому их важно удерживать. Военный обозреватель Денис Попович в специальном комментарии для 24 Канала объяснил, что для военных зиму лучше пережить в городе, чем отходить. Хотя пока решения об отводе украинских войск нет.
Последние новости с фронта Донецкой области
Захватчики пытаются врываться в жилые районы Мирнограда, чтобы удержаться и расширить захваченные территории. Украинским бойцам усложняют жизнь вражеские разведдроны, FPV-боеприпасы и тяжелая артиллерия.
Кроме того, оккупанты рвутся к трассе возле Родинского, продвигаясь микрогруппами через посадки, чтобы не наталкиваться на прямые столкновения с ВСУ.
Покровск за неделю стал горячее. Там враг просачивается в город, стягивает резервы. Мирноград хотят отрезать от снабжения и ротаций. Россияне скользят между украинскими позициями, заходят во фланги и тыл, устраивают ловушки, срывая оборону.
Кое-где туман и ливни играют на руку захватчикам, потому что обычные дроны слепнут.