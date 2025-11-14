Російська ганчірка провисіла не більше, ніж добу: Сили оборони прибрали триколор у Мирнограді
- Російський прапор, встановлений на шахті в Мирнограді, протримався менш ніж добу завдяки зусиллям українських оборонців.
- Ситуація в місті залишається напруженою.
На Донеччині тривають запеклі бойові дії, ворог намагається захопити стратегічно важливі населені пункти. Зокрема 13 листопада російські загарбники застосували тактику "флагштоків", встановивши свій стяг на території шахти "Мирноградвугілля" на південно-східній околиці Мирнограду.
Однак ворожий прапор протримався там менш як добу. Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на 7-й корпус ДШВ.
Яка ситуація в Мирнограді?
Метою встановлення російського прапора в населеному пункті було створення психологічного тиску на захисників Покровської агломерації та імітація контролю над містом.
Втім, реально закріпитися там окупанти не змогли.
Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили триколор FPV-дроном. Крім того, вдалося ліквідувати й двох російських піхотинців, які його вивішували.
Дивіться кадри збиття російського прапора дроном / Відео ДШВ
Як повідомили в ДШВ, ситуація в Мирнограді залишається напруженою. Росіяни час від часу просочуються в місто мікрогрупами по 1 – 2 людини, але українські війська проводять злагоджені пошуково-ударні операції та знищують загарбників. Оборона Мирнограду триває.
До слова, Покровсько-Мирноградська агломерація, відіграє важливу роль в обороні, тому їх важливо утримувати. Військовий оглядач Денис Попович в спеціальному коментарі для 24 Каналу пояснив, що для військових зиму краще пережити в місті, аніж відходити. Хоча поки рішення про відведення українських військ немає.
Останні новини з фронту Донеччини
Загарбники намагаються вдиратися в житлові райони Мирнограда, щоб утриматися й розширити захоплені території. Українським бійцям ускладнюють життя ворожі розвіддрони, FPV-боєприпаси та важка артилерія.
Окрім того, окупанти рвуться до траси біля Родинського, просуваючись мікрогрупами через посадки, аби не натрапляти на прямі зіткнення з ЗСУ.
Покровськ за тиждень став гарячішим. Там ворог просочується в місто, стягує резерви. Мирноград хочуть відрізати від постачання й ротацій. Росіяни ковзають між українськими позиціями, заходять у фланги й тил, влаштовують пастки, зриваючи оборону.
Подекуди туман і зливи грають на руку загарбникам, бо звичайні дрони сліпнуть.