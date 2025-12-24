Россия бросила около 10 подразделений для "взятия" Мирнограда: какая ситуация в городе

Российская армия усиливает штурмы возле Мирнограда в Донецкой области. Оккупанты пытаются прорвать оборону города после неудач под Покровском.

Военные отмечают, что для россиян важно захватить Мирноград для продвижения на направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ.

Какова ситуация в Мирнограде?

Как рассказали военные, по состоянию на 24 декабря Россия не смогла захватить Покровск. Поэтому российские войска активизировались возле Мирнограда.

Отмечается, что в районе Мирнограда враг сосредоточил около 10 подразделений. В ответ Силы обороны усилили защиту города.

Для сдерживания врага оборона Мирнограда пополнена дополнительными силами и средствами. В частности, логистические "коридоры" к западной части города усилены новыми подразделениями,

– говорится в сообщении.

В частности, подразделения 38-й ОБрМП и 79-й ОДШБр обнаруживают и уничтожают противника. Основное внимание уделяют участкам, где оккупанты пытаются прорваться в город.

Украинские защитники сообщили, что потери врага с начала декабря 2025 года в районе Мирнограда составляют:

207 российских военных, в том числе раненых,

танк, три боевые бронированные машины и шесть единиц автотранспорта,

пушку и РСЗО "Град",

34 БпЛА различных типов.

Последние новости с фронта