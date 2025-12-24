Росія кинула близько 10 підрозділів для "взяття" Мирнограда: яка ситуація в місті

Російська армія посилює штурми біля Мирнограда на Донеччині. Окупанти намагаються прорвати оборону міста після невдач під Покровськом.

Військові зазначають, що для росіян важливо захопити Мирноград для просування на напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус швидкого реагування ДШВ.

Яка ситуація у Мирнограді?

Як розповіли військові, станом на 24 грудня Росія не змогла захопити Покровськ. Тому російські війська активізувались біля Мирнограда.

Зазначається, що в районі Мирнограда ворог зосередив близько 10 підрозділів. У відповідь Сили оборони посилили захист міста.

Для стримування ворога оборона Мирнограда поповнена додатковими силами та засобами. Зокрема, логістичні "коридори" до західної частини міста посилені новими підрозділами,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, підрозділи 38-ї ОБрМП та 79-ї ОДШБр виявляють та знищують противника. Основну увагу приділяють ділянкам, де окупанти намагаються прорватися до міста.

Українські захисники повідомили, що втрати ворога з початку грудня 2025 року в районі Мирнограда становлять:

207 російських військових, в тому числі поранених,

танк, три бойові броньовані машини та шість одиниць автотранспорту,

гармату та РСЗВ "Град",

34 БпЛА різних типів.

