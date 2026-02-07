Кое-что может произойти, – Трамп заинтриговал мир после переговоров в Абу-Даби

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по мирному урегулированию были "очень хорошими". По его словам, в ближайшее время стоит что-то ожидать.

Однако президент не отметил, где могут произойти изменения. Об этом Трамп сообщил на недавней пресс-конференции, передает 24 Канал.

Какое заявление сделал Трамп по Украине?

Американский лидер отметил, что между сторонами прошли "очень хорошие" переговоры и в вопросе мира в Украине "есть продвижение".

Трамп на борту самолета Air Force One прокомментировал переговоры в Абу-Даби, которые продолжались между Украиной, Россией и США 4 и 5 февраля. По словам президента, его представители много разговаривают и имеют определенные результаты как в переговорах с Ираном, так и с Россией и Украиной.

Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти,

– заявил Дональд Трамп.

Что известно о мирных переговорах в Абу-Даби?