Дещо може статися, – Трамп заінтригував світ після перемовин в Абу-Дабі
- Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегулювання в Україні були "дуже хорошими".
- Він прокоментував переговори в Абу-Дабі між Україною, Росією та США, які відбулися 4 і 5 лютого.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегнулювання були "дуже хорошими". За його словами, найближчим часом варто щось очікувати.
Однак президент не зазначив, де можуть відбутися зміни. Про це Трамп повідомив на нещодавній пресконференції, передає 24 Канал.
Яку заяву зробив Трамп щодо України?
Американський лідер зазначив, що між сторонами пройшли "дуже хороші" переговори й у питанні миру в Україні "є просування".
Трамп на борту літака Air Force One прокоментував переговори в Абу-Дабі, які тривали між Україною, Росією та США 4 і 5 лютого. За словами президента, його представники багато розмовляють і мають певні результати як в переговорах з Іраном, так і з Росією та Україною.
Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися,
– заявив Дональд Трамп.
Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?
В ОАЕ знову зустрічалися делегації України, Росії та США. 4 і 5 лютого їм вдалося домовитися про обмін 314 військових полонених. До України внаслідок цього повернулися 157 українських захисників, які перебували в російському поневоленні.
Під час розмови представники Володимира Путіна визначили, що в мирній угоді має бути пункт про те, що "всі країни" визнають Донбас російським. Які країни маються на увазі під словом "всі" – не уточнюється.
Водночас США та Україна обговорюють можливість підписання мирної угоди з Росією вже в березні. Однак територіальні питання досі не вирішені, тож строки можуть зміститись.
Загалом в Абу-Дабі сторони обговорювали процедурні питання розведення військ і припинення вогню.