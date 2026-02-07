Дещо може статися, – Трамп заінтригував світ після перемовин в Абу-Дабі

Американський президент Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мирного врегнулювання були "дуже хорошими". За його словами, найближчим часом варто щось очікувати.

Однак президент не зазначив, де можуть відбутися зміни. Про це Трамп повідомив на нещодавній пресконференції, передає 24 Канал.

Дивіться також США мають свою вигоду у переговорах в Абу-Дабі: як цим маніпулює Росія

Яку заяву зробив Трамп щодо України?

Американський лідер зазначив, що між сторонами пройшли "дуже хороші" переговори й у питанні миру в Україні "є просування".

Трамп на борту літака Air Force One прокоментував переговори в Абу-Дабі, які тривали між Україною, Росією та США 4 і 5 лютого. За словами президента, його представники багато розмовляють і мають певні результати як в переговорах з Іраном, так і з Росією та Україною.

Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися,

– заявив Дональд Трамп.

Що відомо про мирні переговори в Абу-Дабі?