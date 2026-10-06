Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что может заставить российского лидера пересмотреть свои планы и почему сами переговоры вряд ли способны остановить войну.

Путин не хочет договариваться о мире

По словам Айзенберга, даже потенциальная трехсторонняя встреча России, Украины и США вряд ли приведет к реальному завершению войны. На предыдущих подобных переговорах Москва фактически не соглашалась на принципиальные договоренности.

Россия не желает договариваться вообще ни о чем,

– убежден эксперт.

Кремль может соглашаться на обсуждение лишь отдельных вопросов, в частности обменов пленными. В то же время Путин не демонстрирует готовности отказываться от своих стратегических целей в отношении Украины.

Айзенберг подчеркнул, что даже если российский лидер будет вынужден остановить войну из-за внутренних проблем, это не обязательно будет означать настоящий отказ от дальнейшей агрессии.

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Что может заставить Путина остановить войну?

По мнению Айзенберга, ключевым фактором может стать ситуация внутри самой России.

Пока он не будет бояться, что у него нарушается социальная стабильность в стране, что у него нет денег для того, чтобы обеспечивать эту социальную стабильность и одновременно воевать,

– считает Айзенберг.

Именно поэтому удары Украины по российской территории могут иметь значение не только в военном смысле. Они способны постепенно сокращать возможности России финансировать войну.

Россия в значительной степени вынуждена самостоятельно финансировать свою войну, тогда как Украина получает значительную финансовую поддержку от европейских партнеров.

Китай также помогает Москве, однако, по оценке Айзенберга, эта поддержка несопоставима с помощью, которую Европа оказывает Украине. Поэтому возможности Кремля не безграничны.

Если расходы на войну будут все сильнее давить на российскую экономику и способность властей поддерживать социальную стабильность, это может создать для Путина гораздо более серьезную проблему, чем дипломатическое давление.

Впрочем, сам Айзенберг предупреждает: даже вынужденная остановка войны не будет означать, что Кремль отказался от своих намерений в отношении Украины. По его оценке, Путин может использовать паузу для подготовки к новой агрессии.