Профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, что может заставить российского лидера пересмотреть свои планы и почему сами переговоры вряд ли способны остановить войну.
Путин не хочет договариваться о мире
По словам Айзенберга, даже потенциальная трехсторонняя встреча России, Украины и США вряд ли приведет к реальному завершению войны. На предыдущих подобных переговорах Москва фактически не соглашалась на принципиальные договоренности.
Россия не желает договариваться вообще ни о чем,
– убежден эксперт.
Кремль может соглашаться на обсуждение лишь отдельных вопросов, в частности обменов пленными. В то же время Путин не демонстрирует готовности отказываться от своих стратегических целей в отношении Украины.
Айзенберг подчеркнул, что даже если российский лидер будет вынужден остановить войну из-за внутренних проблем, это не обязательно будет означать настоящий отказ от дальнейшей агрессии.
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Что может заставить Путина остановить войну?
По мнению Айзенберга, ключевым фактором может стать ситуация внутри самой России.
Пока он не будет бояться, что у него нарушается социальная стабильность в стране, что у него нет денег для того, чтобы обеспечивать эту социальную стабильность и одновременно воевать,
– считает Айзенберг.
Именно поэтому удары Украины по российской территории могут иметь значение не только в военном смысле. Они способны постепенно сокращать возможности России финансировать войну.
Россия в значительной степени вынуждена самостоятельно финансировать свою войну, тогда как Украина получает значительную финансовую поддержку от европейских партнеров.
Китай также помогает Москве, однако, по оценке Айзенберга, эта поддержка несопоставима с помощью, которую Европа оказывает Украине. Поэтому возможности Кремля не безграничны.
Если расходы на войну будут все сильнее давить на российскую экономику и способность властей поддерживать социальную стабильность, это может создать для Путина гораздо более серьезную проблему, чем дипломатическое давление.
Впрочем, сам Айзенберг предупреждает: даже вынужденная остановка войны не будет означать, что Кремль отказался от своих намерений в отношении Украины. По его оценке, Путин может использовать паузу для подготовки к новой агрессии.