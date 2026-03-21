Путин хочет не только Донбасс: какие еще планы имеет российский диктатор

Трехсторонние переговоры по завершению войны в Украине между Россией, Украиной и США снова оказались на паузе. Эксперты отмечают, что кроме Донбасса, для Путина важны глобальные вопросы безопасности, которые стороны пока даже не начали обсуждать.

Мирные переговоры оказались на паузе, но есть немало вопросов, которые их усложняют. Об этом пишет BBC.

Чего еще хочет Путин?

Переговоры между Москвой, Киевом и Вашингтоном по завершению войны в Украине буксуют уже несколько месяцев. Причиной паузы является не только фокус США на войне с Ираном, но и нерешенные ключевые вопросы безопасности и территорий Донбасса.

Последний раунд переговоров состоялся в Женеве в середине февраля 2026 года, но договоренности о дате и месте следующей встречи пока отсутствуют. Украинская сторона требует международных гарантий безопасности, которые будут предотвращать новую войну, тогда как Россия настаивает на контроле над территориями Донбасса и нерасширении НАТО.

Эксперты BBC считают, что нынешний формат переговоров вряд ли приведет к прочному миру. Россия использует территориальный вопрос для давления на Киев и США, а Владимир Путин, по оценкам дипломатов, не намерен идти на компромиссы, считая, что война выгодна ему даже без соглашения.

