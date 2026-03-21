Путін хоче не тільки Донбас: які ще плани має російський диктатор

Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні між Росією, Україною та США знову опинилися на паузі. Експерти зазначають, що крім Донбасу, для Путіна важливі глобальні питання безпеки, які сторони поки що навіть не почали обговорювати.

Мирні перемовини опинилися на паузі, але є чимало питань, які їх ускладнюють. Про це пише BBC.

Чого ще прагне Путін?

Переговори між Москвою, Києвом і Вашингтоном щодо завершення війни в Україні буксують вже кілька місяців. Причиною паузи є не лише фокус США на війні з Іраном, а й нерозв'язані ключові питання безпеки та територій Донбасу.

Останній раунд переговорів відбувся у Женеві в середині лютого 2026 року, але домовленості про дату та місце наступної зустрічі поки що відсутні. Українська сторона вимагає міжнародних гарантій безпеки, які запобігатимуть новій війні, тоді як Росія наполягає на контролі над територіями Донбасу та нерозширенні НАТО.

Експерти BBC вважають, що нинішній формат переговорів навряд чи призведе до міцного миру. Росія використовує територіальне питання для тиску на Київ та США, а Володимир Путін, за оцінками дипломатів, не має наміру йти на компроміси, вважаючи, що війна вигідна йому навіть без угоди.

