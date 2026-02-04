Вопрос месяцев, – эксперт сказал, что заставит Путина пойти на реальные переговоры о мире
- Украина планирует ликвидировать 50 тысяч оккупантов ежемесячно, что может заставить Владимира Путина пойти на мирные переговоры из-за исчерпания ресурсов.
- Эксперт Юрий Богданов считает, что Путин может выбрать эскалацию против Европы, но это может закончиться стратегическим провалом для России из-за нехватки ресурсов.
У Украины стоит цель ликвидировать 50 тысяч оккупантов ежемесячно. Если эта цель будет достигнута, то у Владимира Путина появится выбор между дальнейшей эскалацией против Европы, мобилизацией и завершением войны, потому что исчерпываются ресурсы.
Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что тогда мирные переговоры становятся реалистичными. Этому способствуют огромные потери России и сложная ситуация в российской экономике.
"Это вопрос месяцев. Судя по тому, как спешат россияне. Они действительно очень рискуют своими гуманитарными атаками. Потому что слишком много и репутационных рисков для россиян, и просто рисков получить еще большее давление со стороны даже тех стран, которые выступают нейтральными или партнерами для России", – сказал он.
Что выберет Путин?
Юрий Богданов отметил, что Путин может выбрать не деэскалацию, которая может серьезно помочь Кремлю улучшить ситуацию, а все-таки эскалацию. Например, против европейских стран. Однако учитывая объективную нехватку ресурсов у россиян, это закончится катастрофой для них, стратегическим провалом.
Но они все равно попытаются. Поэтому я больше ждал бы или серьезных мирных переговоров весной, или еще одной попытки эскалации со стороны Путина. Зная Путина, к сожалению, думаю, что этот сумасшедший выберет эскалацию,
– предположил эксперт.
Мирные переговоры: последние новости
4 – 5 февраля состоится следующий раунд переговоров Украины, России и США в Абу-Даби. Они будут разделены на две части. Сначала украинская делегация проведет двустороннюю встречу с американской стороной, которую представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Известно, что вечером 3 февраля самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби. Это было примерно 22:48 по киевскому времени.
Издание Politico пишет, что переговоры в Абу-Даби могут быть более позитивными, чем ожидалось. Например, война может закончиться весной, потому что россияне относятся серьезнее к переговорам. Эти изменения связывают с заменой Андрея Ермака на Кирилла Буданова на посту ОП и с приходом Давида Арахамии в переговорную группу.