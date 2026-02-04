Вопрос месяцев, – эксперт сказал, что заставит Путина пойти на реальные переговоры о мире

У Украины стоит цель ликвидировать 50 тысяч оккупантов ежемесячно. Если эта цель будет достигнута, то у Владимира Путина появится выбор между дальнейшей эскалацией против Европы, мобилизацией и завершением войны, потому что исчерпываются ресурсы.

Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов озвучил 24 Каналу мнение, что тогда мирные переговоры становятся реалистичными. Этому способствуют огромные потери России и сложная ситуация в российской экономике.

"Это вопрос месяцев. Судя по тому, как спешат россияне. Они действительно очень рискуют своими гуманитарными атаками. Потому что слишком много и репутационных рисков для россиян, и просто рисков получить еще большее давление со стороны даже тех стран, которые выступают нейтральными или партнерами для России", – сказал он.

Что выберет Путин?

Юрий Богданов отметил, что Путин может выбрать не деэскалацию, которая может серьезно помочь Кремлю улучшить ситуацию, а все-таки эскалацию. Например, против европейских стран. Однако учитывая объективную нехватку ресурсов у россиян, это закончится катастрофой для них, стратегическим провалом.

Но они все равно попытаются. Поэтому я больше ждал бы или серьезных мирных переговоров весной, или еще одной попытки эскалации со стороны Путина. Зная Путина, к сожалению, думаю, что этот сумасшедший выберет эскалацию,

– предположил эксперт.

Мирные переговоры: последние новости