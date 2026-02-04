О потерях россиян за последние сутки сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сколько Россия потеряла на войне в Украине за последние сутки?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – 1243070 (+780) ;
  • танков – 11637 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23992 (+7);
  • артиллерийских систем – 36915 (+60);
  • РСЗО – 1634 (+1);
  • средств ПВО – 1293 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 123743 (+1355);
  • крылатых ракет – 4245 (+40);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 76949 (+211);
  • специальной техники – 4062 (+4).

Потери россиян по состоянию на 4 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие еще потери понесла Россия в последнее время?

  • ВСУ атаковали военные объекты россиян на оккупированных территориях, в частности, ремонтную базу в Запорожской области и пункт управления БпЛА в Донецкой области. Силы обороны били и по объектам в Курской и Брянской областях России.

  • На Покровском направлении российские войска совершили масштабный штурм, но потерпели поражение от бригады "Спартан". Украинские силы уничтожили около 80 оккупантов и 20 единиц техники, а также взяли двух штурмовиков в плен.

  • Военные батальона беспилотных систем "Булава" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев провели уникальную боевую операцию. Они впервые нанесли удар и уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории России.