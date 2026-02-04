Питання місяців, – експерт сказав, що примусить Путіна піти на реальні переговори про мир
- Україна планує ліквідовувати 50 тисяч окупантів щомісяця, що може змусити Володимира Путіна піти на мирні переговори через вичерпання ресурсів.
- Експерт Юрій Богданов вважає, що Путін може обрати ескалацію проти Європи, але це може закінчитися стратегічним провалом для Росії через брак ресурсів.
В України стоїть ціль ліквідовувати 50 тисяч окупантів щомісяця. Якщо ця мета буде досягнута, то у Володимира Путіна постане вибір між подальшою ескалацією проти Європи, мобілізацією та завершенням війни, тому що вичерпуються ресурси.
Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що тоді мирні переговори стають реалістичними. Цьому сприяють величезні втрати Росії та складна ситуація у російській економіці.
"Це питання місяців. Судячи з того, як поспішають росіяни. Вони дійсно дуже ризикують своїми гуманітарними атаками. Тому що занадто багато і репутаційних ризиків для росіян, і просто ризиків отримати ще більший тиск з боку навіть тих країн, які виступають нейтральними або партнерами для Росії", – сказав він.
Що обере Путін?
Юрій Богданов зауважив, що Путін може обрати не деескалацію, яка може серйозно допомогти Кремлю покращити ситуацію, а все-таки ескалацію. Наприклад, проти європейських країн. Однак враховуючи об’єктивний брак ресурсів у росіян, це закінчиться катастрофою для них, стратегічним провалом.
Але вони все одно спробують. Тому я більше чекав би або серйозних мирних переговорів навесні, або ще однієї спроби ескалації з боку Путіна. Знаючи Путіна, на жаль, думаю, що цей божевільний обере ескалацію,
– припустив експерт.
Мирні переговори: останні новини
4 – 5 лютого відбудеться наступний раунд переговорів України, Росії та США в Абу-Дабі. Вони будуть поділені на дві частини. Спочатку українська делегація проведе двосторонню зустріч з американською стороною, яку представлять Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Відомо, що ввечері 3 лютого літак з російською делегацією приземлився в Абу-Дабі. Це було приблизно 22:48 за київським часом.
Видання Politico пише, що переговори в Абу-Дабі можуть бути більш позитивними, ніж очікувалося. Наприклад, війна може закінчитися навесні, тому що росіяни ставляться серйозніше до переговорів. Ці зміни пов'язують із заміною Андрія Єрмака на Кирила Буданова на посаді ОП і з приходом Давида Арахамії у переговорну групу.