Питання місяців, – експерт сказав, що примусить Путіна піти на реальні переговори про мир

В України стоїть ціль ліквідовувати 50 тисяч окупантів щомісяця. Якщо ця мета буде досягнута, то у Володимира Путіна постане вибір між подальшою ескалацією проти Європи, мобілізацією та завершенням війни, тому що вичерпуються ресурси.

Експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов озвучив 24 Каналу думку, що тоді мирні переговори стають реалістичними. Цьому сприяють величезні втрати Росії та складна ситуація у російській економіці.

"Це питання місяців. Судячи з того, як поспішають росіяни. Вони дійсно дуже ризикують своїми гуманітарними атаками. Тому що занадто багато і репутаційних ризиків для росіян, і просто ризиків отримати ще більший тиск з боку навіть тих країн, які виступають нейтральними або партнерами для Росії", – сказав він.

Що обере Путін?

Юрій Богданов зауважив, що Путін може обрати не деескалацію, яка може серйозно допомогти Кремлю покращити ситуацію, а все-таки ескалацію. Наприклад, проти європейських країн. Однак враховуючи об’єктивний брак ресурсів у росіян, це закінчиться катастрофою для них, стратегічним провалом.

Але вони все одно спробують. Тому я більше чекав би або серйозних мирних переговорів навесні, або ще однієї спроби ескалації з боку Путіна. Знаючи Путіна, на жаль, думаю, що цей божевільний обере ескалацію,

– припустив експерт.

Мирні переговори: останні новини