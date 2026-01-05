Активность зашкаливает: эксперт раскрыла, какую тему Россия коварно навязывает в отношении Украины

Глава российского МИД Лавров заявил, что Россия требует от Украины гарантий прав русскоязычных людей и защиты канонического православия. Не только территориальный вопрос появляется на повестке дня, но и религиозный. Церковь, религия – это элемент российской гибридной войны.

На этом в разговоре с 24 Каналом отметила религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, подчеркнув, что россияне никогда не откажутся от такого абсолютного универсального средства воздействия на людей, как религия и церковь.

Смотрите также Киевскую митрополию УПЦ признали связанной с Русской православной церковью: что будет дальше

Россия будет усиливать свое влияние через церковь

По словам Филипович, объяснить то, что происходит сегодня в Украине без ссылок на церковь, сакральные, на взгляд россиян, ценности – невозможно. Поэтому россияне, по ее убеждению, все время будут выдвигать эту тему, навязывать ее.

Россия прекрасно понимает, как много зависит от духовных факторов продвижения в экономической, политической, социальной сфере. Возможно, это Украина не совсем осознает? Хотя в последнее время мы видим, что в этом направлении определенные изменения происходят, когда начали принимать во внимание религиозный фактор во взаимоотношениях с другими государствами,

– озвучила Филипович.

Религиовед рассказала, что в Брюсселе готовится специальный форум, где как раз будут рассматриваться вопросы влияния русской православной церкви на ход войны, на ее результаты, вопросы российской пропаганды в Украине и Европе. Государства уже начинают осознавать важность этого фактора.

Она отметила, что стоит ожидать только усиления российского влияния. Сегодня видно, какой активной является русская православная церковь на разных площадках и в Европе, и в Соединенных Штатах.

"Там уже началась народная дипломатия, когда представители РПЦ совершенно свободно ходят по коридорам Пентагона, Конгресса, других государственных учреждений США и рассказывают, что их якобы преследуют за веру, что якобы христианству в Украине приходит конец, а христианская церковь будет уничтожена государственной политикой. Надо быть очень внимательными к этим вопросам", – подытожила Филипович.

Кремль использует церковь как инструмент: