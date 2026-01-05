Активність зашкалює: експертка розкрила, яку тему Росія підступно нав'язує щодо України
- Росія вимагає від України гарантій захисту канонічного православ'я.
- У Брюсселі готується форум, де будуть розглядатися питання впливу російської православної церкви на хід війни.
Очільник російського МЗС Лавров заявив, що Росія вимагає від України гарантій прав російськомовних людей і захисту канонічного православ'я. Не лише територіальне питання з'являється на порядку денному, а й релігійне. Церква, релігія – це елемент російської гібридної війни.
На цьому у розмові з 24 Каналом наголосила релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович, підкресливши, що росіяни ніколи не відмовляться від такого абсолютного універсального засобу впливу на людей, як релігія і церква.
Росія посилюватиме свій вплив через церкву
Зі слів Филипович, пояснити те, що відбувається сьогодні в Україні без посилань на церкву, сакральні, на погляд росіян, цінності – неможливо. Тому росіяни, за її переконанням, увесь час будуть висувати цю тему, нав'язувати її.
Росія прекрасно розуміє, як багато залежить від духовних чинників просування в економічній, політичній, соціальній царині. Можливо, це Україна не зовсім усвідомлює? Хоча останнім часом ми бачимо, що в цьому напрямку певні зміни відбуваються, коли почали брати до уваги релігійний чинник у взаєминах з іншими державами,
– озвучила Филипович.
Релігієзнавиця розповіла, що у Брюсселі готується спеціальний форум, де як раз будуть розглядатися питання впливу російської православної церкви на хід війни, на її результати, питання російської пропаганди в України й Європі. Держави вже починають усвідомлювати важливість цього фактору.
Вона зазначила, що варто очікувати лише посилення російського впливу. Сьогодні видно, якою активною є російська православна церква на різних майданчиках і в Європі, і в Сполучених Штатах.
"Там вже почалась народна дипломатія, коли представники РПЦ абсолютно вільно ходять по коридорах Пентагону, Конгресу, інших державних установ США і розповідають, що їх нібито переслідують за віру, що начебто християнству в Україні приходить кінець, а християнська церква буде знищена державною політикою. Треба бути дуже уважними до цих питань", – підсумувала Филипович.
Кремль використовує церкву як інструмент:
Російська пропаганда активно поширює висловлювання Лаврова, що Росія нібито "не залишить у біді православних людей в Україні". В Центрі протидії дезінформації пояснили, що насправді захист так званого "канонічного православ'я" є одним із приводів, аби спробувати виправдати продовження збройної агресії проти України.
- Кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов розповів, що Москва призначила нових церковних кураторів РПЦ, перед ними стоять завдання просувати ідею "руского міра" в Україні. Він також озвучив, що ФСБ втілює проєкт для впливу на біженців з України. Ці люди не ходять до храмів РПЦ, тому Росія передбачила мережу начебто українських церков, де поширюються російські наративи.