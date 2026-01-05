Активність зашкалює: експертка розкрила, яку тему Росія підступно нав'язує щодо України

Очільник російського МЗС Лавров заявив, що Росія вимагає від України гарантій прав російськомовних людей і захисту канонічного православ'я. Не лише територіальне питання з'являється на порядку денному, а й релігійне. Церква, релігія – це елемент російської гібридної війни.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосила релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович, підкресливши, що росіяни ніколи не відмовляться від такого абсолютного універсального засобу впливу на людей, як релігія і церква.

Дивіться також Київську митрополію УПЦ визнали повʼязаною з Російською православною церквою: що буде далі

Росія посилюватиме свій вплив через церкву

Зі слів Филипович, пояснити те, що відбувається сьогодні в Україні без посилань на церкву, сакральні, на погляд росіян, цінності – неможливо. Тому росіяни, за її переконанням, увесь час будуть висувати цю тему, нав'язувати її.

Росія прекрасно розуміє, як багато залежить від духовних чинників просування в економічній, політичній, соціальній царині. Можливо, це Україна не зовсім усвідомлює? Хоча останнім часом ми бачимо, що в цьому напрямку певні зміни відбуваються, коли почали брати до уваги релігійний чинник у взаєминах з іншими державами,

– озвучила Филипович.

Релігієзнавиця розповіла, що у Брюсселі готується спеціальний форум, де як раз будуть розглядатися питання впливу російської православної церкви на хід війни, на її результати, питання російської пропаганди в України й Європі. Держави вже починають усвідомлювати важливість цього фактору.

Вона зазначила, що варто очікувати лише посилення російського впливу. Сьогодні видно, якою активною є російська православна церква на різних майданчиках і в Європі, і в Сполучених Штатах.

"Там вже почалась народна дипломатія, коли представники РПЦ абсолютно вільно ходять по коридорах Пентагону, Конгресу, інших державних установ США і розповідають, що їх нібито переслідують за віру, що начебто християнству в Україні приходить кінець, а християнська церква буде знищена державною політикою. Треба бути дуже уважними до цих питань", – підсумувала Филипович.

Кремль використовує церкву як інструмент: