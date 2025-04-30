Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, релігієзнавець Андрій Ковальов. За його словами, диктатор Путін, ймовірно, вважає діяльність РПЦ щодо дестабілізації ситуації в Україні успішною.

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Як російська церква впливає на Україну

Як наголосив Ковальов, за три роки повномасштабної війни Україна успішно працює проти проросійських партій та проросійських громадських організацій. Але чомусь немає серйозної роботи проти загроз на релігійному фронті.

У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних установ, які пов'язані з Росією. При цьому деякі механізми закону відтермінували на 9 місяців. Вони почнуть діяти найближчим часом. Це дало час російським агентам підготуватися та "замаскуватися".

Там дуже складний механізм реалізації. Мають бути релігієзнавчі експертизи. Потім, якщо Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявить зв'язки з Росією, то має передати документи до СБУ. Вже тоді СБУ через суд буде домагатися зняття цих релігійних організацій з реєстрації. А суди можуть затягнутися надовго. У РПЦ є свої адвокати. І ніхто їм не заборонить реєструвати релігійні організації навіть без вказання релігійної підлеглості. Закон, як на мене, дуже слабкий,

– сказав Ковальов.

Також ФСБ реалізовує величезний проєкт щодо впливу на українських біженців. Там зауважили, що православні українці, які постраждали від російської агресії та виїхали за кордон, не ходять до храмів РПЦ.

Тому вони створили паралельну мережу нібито українських церков. Там вони промивають мізки та вкидають російські пропагандистські штампи. Паралельно ці організації тиснуть на американських та європейських політиків та розповідають, що "не все так однозначно" і так далі.

Вже була інформація, що координатором цих громад є представник УПЦ МП Микола Данилевич. Також за дорученням митрополита Онуфрія цим ще займається митрополит Веніамін. Ключове керівництво цією спецоперацією проводить довірена особа керівника РПЦ Кіріла Гундяєва – Антоній Сєврюк. Його ще жартома називають сином Кіріла, бо він став єпископом в дуже молодому віці.

В РПЦ триває внутрішня боротьба

За словами Ковальова, призначення новий церковних кураторів свідчить також про внутрішньоапаратну боротьбу всередині РПЦ. У московського патріарха Кіріла є серйозний конкурент – митрополит Тіхон Шевкунов Його ще називають духівником Путіна.

Свого часу Тіхон був намісником монастиря поблизу центрального управління ФСБ. Також він серйозно впливає на Путіна. Російський диктатор доручив Тіхону проєкт духовної та ідеологічної інтеграції Криму до Росії. Він – освічений ідеолог, який в минулому був телевізійним журналістом, та знає, як працювати з суспільною думкою.

Тіхон вдосконалив ідею "руского міра", яку свого часу запропонував Кіріл. В умовній "першій редакції" йшлося про спільну цивілізацію для пострадянських народів. Вони вбачали там людей, які об'єднані російською мовою та православною вірою.

Одним зі стовпів було хрещення князем Володимиром Русі-України. У всіх російських шовіністів завжди було питання. Якщо ж говорять про хрещення у Києві, то чому Росія не контролює Київ? Саме з цим були пов'язані маніакальні ідеї Путіна приєднати Київ до Росії. Коли у 2022 році їм цього не вийшло, то Путін та ідеологи були у розпачі. Тоді Тіхон запропонував переглянути ідею хрещення у Києві. Тепер вони перенесли цю ідею на Херсонес – в окупований росіянами Севастополь,

– розповів Ковальов.

Тіхон фактично створив на цій території "православний діснейленд", де усім розповідають, що "купєль руского хрєщєнія" тепер не в Києві, а в Херсонесі. Такими діями Тіхон заслужив велику повагу та довіру від Путіна. А Кіріл почав відчувати загрозу. Ймовірно, він навіть боявся, що його посунуть з посади.

Тому Кіріл пробує заслужити повагу з боку Путіна, його оточення, ФСБ та пропонує йому нові інструменти для ідеологічної окупації України та посилення впливу РПЦ. Серед названих чотирьох кураторів є двоє етнічних українців,

– повідомив Ковальов.

Додамо, названі куратори мають організувати контакти з релігійними організаціями та іншими проросійськими елементами, керівний центр яких перебуває в Росії. Під прикриттям "релігійної співпраці" там намагатимуться дестабілізувати ситуацію в Україні.

Кураторами на цьому напрямку визначили митрополита Антона (Антон Сєврюк) – голова відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ, який просуває політичні інтереси Кремля під виглядом церковної дипломатії; митрополита Діонісія (Пьотр Порубай) – пропагандист кремлівської ідеології; митрополита Павла (Гєоргій Пономарьов) – відповідає за роботу РПЦ в країнах "ближнього зарубіжжя" та митрополит Варсонофій (Анатолій Судаков) – пов'язаний із силовими структурами Росії.