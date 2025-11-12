Россияне предлагали создать чат в WhatsApp: Кислица вспомнил новые детали мирных переговоров

Во время мирных переговоров представители российской делегации предлагали создать групповой чат в WhatsApp. Таким образом они стремились имитировать перед США видимость прогресса.

Это и другие детали рассказал в интервью первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Что известно о переговорах Украины и России?

По словам Кислицы, нынешние переговоры с Россией завершились "с незначительным прогрессом", поэтому сейчас они приостановлены.

В Стамбуле делегация страны-агрессора не намеревалась говорить о мире. Интересно, что ее члены прибыли на встречу с досье на всех украинских дипломатов и иногда говорили "провокационные вещи".

Кроме того, пытаясь имитировать для США прогресс в переговорах, россияне предлагали создать групповой чат в WhatsApp.

В свою очередь украинские переговорщики с лета пытались побудить Владимира Путина к встрече с Владимиром Зеленским с глазу на глаз.

Когда возможно окончание войны в Украине?