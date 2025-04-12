Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).

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Россия не хочет идти на компромиссы

Аналитики вспоминают заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что, мол, Зеленский будет вынужден согласиться на территориальные уступки. По словам дипломата страны-агрессора, якобы "невозможно" возвращение Украины к границам 1991 года – международно признанных границ.

Путинский приспешник Лавров пытался переложить вину за непримиримость России на Зеленского и якобы "плохое обращение Украины с русскоязычными в Украине".

Кремль продолжает открыто демонстрировать свое нежелание идти на компромиссы и уступать оккупированные Россией территории в Украине в рамках любых будущих мирных переговоров,

– говорится в отчете.

В ISW также отметили, что российский диктатор Владимир Путин даже требовал, чтобы Украина уступила территориями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы российскими войсками, и утверждал, что Николаевская и Харьковская области являются "исторически российскими землями".

Российские власти продолжают пытаться добиться от Соединенных Штатов уступок в рамках текущих двусторонних американо-российских переговоров, одновременно задерживая достижения мира в Украине,

– отмечают в ISW.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил 11 апреля, что коммерческое авиасообщение между Россией и США должно возобновиться "только как следствие" отмены США санкций, наложенных на российскую государственную авиакомпанию Аэрофлот.

Лавров утверждал, что Соединенные Штаты согласились на предложение России во время переговоров в Эр-Рияде 27 февраля, но не приняли никаких соответствующих мер.

В отчете отмечается, что недавние заявления российского министра, который требует от США ослабления санкций, прямо противоречат заявлениям генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, которую он сделал 3 апреля на телеканале Fox News, о том, что Россия якобы "не просит об ослаблении санкций", и еще раз демонстрируют непоследовательность Кремля.

Напомним, что во вчерашнем отчете аналитики американского Института изучения войны указывали, что Россия продолжает использовать двусторонние переговоры с США для затягивания переговорного процесса по войне в Украине. Это свидетельствует о том, что Кремль остается незаинтересованным в серьезных мирных переговорах, касающихся прекращения войны.