Об этом Андрей Сибига рассказал в интервью "РБК-Украина".

Что заставит Россию согласиться на переговоры?

Сибига подчеркнул, что принудить Россию к реальным переговорам можно при условии решительного лидерства со стороны США и их партнеров. Пока никаких признаков ослабления агрессии со стороны Кремля нет, а ответом на любые мирные инициативы становится лишь очередная эскалация и пренебрежение мирными усилиями.

Нет безвыходных ситуаций. Должны быть правильные подходы, чтобы решать самые сложные вопросы,

– отметил он.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо постоянно повышать цену войны для России и лично для окружения Путина. Среди ключевых инструментов глава МИД назвал усиление санкционного давления, использование замороженных российских активов и обеспечение настоящей международной изоляции страны-агрессора.

По мнению Сибиги, Россия пока не чувствует себя загнанной в угол, поскольку ее представителей по-прежнему приглашают на международные встречи, спортивные соревнования и культурные мероприятия. Серьезный переговорный процесс начнется только тогда, когда Кремль окажется в безвыходном положении.

Глава МИД подчеркнул, что Украина уже имеет четкое видение и проактивные предложения по достижению справедливого мира, которые проработаны с американскими и европейскими партнерами. Для их реализации необходимо задействовать инструменты, которые еще не были использованы в полной мере.

Речь идет об укреплении украинского оборонного потенциала, предоставлении дальнобойных вооружений, лицензий для отечественного ОПК, укреплении армии и обеспечении макрофинансовой стабильности. Сибига подчеркнул, что именно сочетание этих элементов способно заставить Россию сесть за стол переговоров, к которым Украина полностью готова.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент перспективы дипломатического урегулирования войны России против Украины остаются призрачными. По его словам, переговоры осложняет требование Москвы установить полный контроль над Донбассом, которое Киев отвергает.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дипломатический процесс завершения войны России против Украины не зашел в тупик, а для изменения позиции Кремля партнерам необходимо усилить давление на Москву.

В частности, он призвал ввести более жесткие санкции против российской экономики и военно-промышленного комплекса, ограничить доступ России к технологиям и усилить помощь Украине для достижения превосходства в воздушном пространстве. По мнению главы государства, такие шаги могут заставить Кремль сесть за стол переговоров уже в течение нескольких месяцев.