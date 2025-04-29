Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что Трамп может объяснить свой выход из переговоров эмоциями. Но на самом деле для этого есть прагматическая причина.

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Какая есть причина для выхода из переговоров

Владимир Путин может заплатить Трампу за его отказ от участия в переговорах. Речь идет не о взятке, а о заработке для американских компаний, экономики от сближения с Россией. Конечно, президент США не сможет признать, что "сдает" Украину России, а попытается подать это другим способом.

Он сделает вид, что обиделся на две стороны. Но тогда надо смотреть, что будет с американским бизнесом, кто будет торговать газом в Европе, кто станет хозяином НПЗ. Это будет настоящим индикатором,

– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.

Просто так выйти из переговоров не выгодно для Трампа. Ведь он потеряет рычаг влияния на Путина. Также надо учитывать то, что война может закончиться во время каденции Трампа только потому, что стороны не смогут ее продолжать. В этом процессе все равно нужен посредник. Если президент США увидит, что им станет кто-то другой, то точно не будет доволен.

Тогда встанет вопрос – а чем Трамп лучше, чем Байден? Остановить войну не смог ни тот, ни другой президент. Более того, остановить боевые действия, когда стороны истощены, значительно легче, чем это было в начале 2022 года,

– заметил Аббас Галлямов.

Итак, выйдя из переговоров, Трамп не получит никаких достижений, а только политический ущерб. Поэтому вполне вероятно, он останется в процессе, а если и выйдет из него, то за большие средства от Путина.

Кроме этого, существенными являются детали: откажется ли при этом США продолжать помощь, или снимет санкции с России. Все это серьезное повлияет на результат.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что может усилить поддержку Украины и к этому его склонил Владимир Путин. Именно нежелание российского диктатора договариваться наталкивает президента США на мысль об усилении санкций.