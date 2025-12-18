Это в духе Трампа: как Украина может использовать идею "рождественского перемирия"
- Представители Украины и США работают над мирным планом, но Россия не соглашается на многие вещи, о которых говорят американцы.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил рождественское перемирие, но Россия отказалась поддержать эту идею.
Представители Украины и США работают над мирным планом, который поможет завершить войну. Интересно, что риторика Дональда Трампа по этому поводу постоянно меняется.
По словам американского президента, сейчас прогресс в переговорах является очень большим. Как отметил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, вероятно, это означает, что Россию удастся дожать.
К какой "хитрости" прибегнул Мерц в вопросе Украины?
Россия не соглашается на многие вещи о которых говорят американцы. Глава российского МИД Сергей Лавров, кроме "красных линий" Кремля, решил добавить еще другие требования, которых даже не было в первоочередном плане.
Здесь все "упирается" в Дональда Трампа. Интересно, что на этот раз в переговорах участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а не госсекретарь Марко Рубио. После того, как удалось достичь определенных компромиссов, думаю, стоит требовать этого и от России,
– сказал Александр Леонов.
Сам Трамп говорил, что обе стороны будут вынуждены чем-то уступить. Важно, чтобы это была последовательная политика лидера США. Если Кремль откажется от переговоров, то стоит усиливать санкции и увеличивать помощь Украине.
Тогда даже в Уиткоффа не будет аргументов, чтобы защитить Россию. Ведь он сам участвовал в этих переговорах, говорил, что якобы согласовано 90% всех вопросов. Хотя понятно, что это не так.
"Мне понравилась такая "хитрость" со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который предложил рождественское перемирие. Это абсолютно в духе Дональда Трампа и четко продемонстрирует – хочет Россия закончить войну или нет", – отметил Александр Леонов.
Обратите внимание! В России уже ответили на идею перемирия. Представитель Путина заявил, что они ее не поддерживают, потому что это якобы поможет Украине подготовиться к продолжению войны. Песков цинично добавил, что Кремль "хочет остановить войну и гарантировать мир в Европе".
Сегодня именно этим мы можем апеллировать к Западу, показывая истинные намерения России. Их должен увидеть Трамп и наконец начать действовать.
Что известно о ходе мирных переговоров?
В Кремле заявили, что якобы готовы к заключению соглашения, но не уступят территории. Россияне неизменно требуют признания оккупации 5 украинских областей и выхода оттуда Вооруженных Сил. Подчеркивают, что по этому поводу "компромисс невозможен".
Владимир Зеленский подтвердил, что ключевые вопросы по территориям – остаются нерешенными. Работа с американцами продолжается, ее могут финализировать уже через несколько дней. После этого мирный план передадут России.
Также известно, что после прекращения огня в Украине могут находиться европейские силы. Инициативу в этом вопросе возьмет на себя Франция и Великобритания. Впрочем конкретные решения будут уже после улаживания всех процедур.