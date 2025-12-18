По словам американского президента, сейчас прогресс в переговорах является очень большим. Как отметил 24 Каналу исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, вероятно, это означает, что Россию удастся дожать.

Смотрите также Чтобы предотвратить агрессию: США и Европа создали предложения для помощи Украине после войны, – NYT

К какой "хитрости" прибегнул Мерц в вопросе Украины?

Россия не соглашается на многие вещи о которых говорят американцы. Глава российского МИД Сергей Лавров, кроме "красных линий" Кремля, решил добавить еще другие требования, которых даже не было в первоочередном плане.

Здесь все "упирается" в Дональда Трампа. Интересно, что на этот раз в переговорах участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а не госсекретарь Марко Рубио. После того, как удалось достичь определенных компромиссов, думаю, стоит требовать этого и от России,

– сказал Александр Леонов.

Сам Трамп говорил, что обе стороны будут вынуждены чем-то уступить. Важно, чтобы это была последовательная политика лидера США. Если Кремль откажется от переговоров, то стоит усиливать санкции и увеличивать помощь Украине.

Тогда даже в Уиткоффа не будет аргументов, чтобы защитить Россию. Ведь он сам участвовал в этих переговорах, говорил, что якобы согласовано 90% всех вопросов. Хотя понятно, что это не так.

"Мне понравилась такая "хитрость" со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который предложил рождественское перемирие. Это абсолютно в духе Дональда Трампа и четко продемонстрирует – хочет Россия закончить войну или нет", – отметил Александр Леонов.

Обратите внимание! В России уже ответили на идею перемирия. Представитель Путина заявил, что они ее не поддерживают, потому что это якобы поможет Украине подготовиться к продолжению войны. Песков цинично добавил, что Кремль "хочет остановить войну и гарантировать мир в Европе".

Сегодня именно этим мы можем апеллировать к Западу, показывая истинные намерения России. Их должен увидеть Трамп и наконец начать действовать.

Что известно о ходе мирных переговоров?